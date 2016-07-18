Белорусские теннисисты победили Латвию в матче Кубка Дэвиса

Теннисисты сборной Беларуси не испытали больших затруднений в матче второго круга второй Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. Соперники из Латвии были повержены подопечными Владимира Волчкова с итоговым счётом 4:1. О том, каким получится заключительный день поединка, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Интрига в мачте Беларусь-Латвия жила, пожалуй, до того момента, пока Илья Ивашко не выиграл второй сет в своем противостоянии с Мартиньшем Поджусом.

С самого старта встречи белорус ожидаемо превосходил оппонента. И потому победа в первом сете, 6:2, сюрпризом не стала. Однако во второй партии латышу удалось навязать борьбу нашему теннисисту. Но Ивашко всё равно был сильнее: 7:5.

После этого у Поджуса как будто опустились руки, а вот у белоруса наоборот – открылось второе дыхание. 6:0 – именно с таким счетом был выигран третий сет и поставлена точка не только в этом воскресном противостоянии, но и во всем поединке Беларусь-Латвия. Илья Ивашко принес нашей команде такую нужную третью победу.

Илья Ивашко, игрок мужской сборной Беларуси по теннису:

Доволен, что победил в этом матче. Что не пришлось Ярославу играть решающий матч, потому что это не всегда просто. Да, второй сет получился потруднее: ему уже нечего было терять, и он стал намного лучше подавать. Я очень здорово отыграл концовку. Почувствовал, что сломал его и надо в третьем сразу же его дожимать.

Второй поединок воскресенья уже ничего не решал, и на него команда Латвии выставила восемнадцатилетнего Рудольфса Медниса. Тот попытался навязать борьбу нашему более опытному Ярославу Шило. И в первом сете латышу удавалось до последнего бороться за очки, но на большее его не хватило. Победа белоруса 7:6, 6:2 и общая победа нашей команды 4:1.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Поздравляю команду с заслуженной победой. И сразу хочу отметить с большой радостью коллектив специалистов, который работал с командой. Поэтому эта наша общая большая победа. А ребята – как остриё нашей большой команды. И здорово, что это вышло так. Здорово, что победа дома.