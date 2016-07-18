Рио-2016. НОК отстаивает право белорусских гребцов участвовать в Олимпиаде: 18 июля поданы документы в суд

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси отстаивает право нашей мужской сборной по гребле участвовать в Олимпийских играх.

Сегодня поданы документы в Международный спортивный арбитраж с требованием отменить решение Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, либо приостановить его до окончания разбирательств.

Белорусских гребцов, главных претендентов на олимпийское золото в Рио, подозревают в употреблении допинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Допинговый скандал в отношении наших гребцов разгорелся в ночь на 16 июля.

Международная федерация каноэ, что называется, «без объявления войны» обвинила белорусскую сборную в употреблении допинга.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

У нас, всё-таки, есть ещё надежда каким-то способом склонить Международную федерацию к дополнениям в своё решение. Чистые атлеты должны иметь право выступить на Олимпиаде.

Допинговая история нашей команды по гребле, как снежный ком, стала раскручиваться еще в апреле. Повод практически формальный – таблетки милдроната найдены у тренера женской сборной. Кстати, применял он их по медицинским показаниям – на что имеются все необходимые документы. К тому же, по мнению Федерации, провинились пять членов команды. Якобы, во французском тренировочном лагере они были пойманы на нарушении антидопинговых правил. Правда, обвинение спортсменам так и не предъявили.

А Всемирное антидопинговое агентство официально признало – претензий к атлетам не имеет

Геннадий Загородный, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

У одного из спортсменов была обнаружена концентрация, превышающая тысячу микрограммов. Решение, как и по остальным спортсменам, у которых была концентрация ниже тысячи на грамм – она не является проблемной.

В такой же ситуации оказалась и румынская команда. Кроме того, отстранены от соревнований четверо атлетов из Казахстана. Вот только разница в том, что в отношении этих сборных употребление допинга доказано.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Вся эта позиция Международной федерации, она целенаправленно велась на отстранение всей Федерации, всех наших национальных команд. Конкурентов убирают любой ценой

Среди тех, чье выступление в Рио теперь под вопросом и братья Богдановичи – золотые призеры Игр в Пекине в каноэ-двойке на дистанции в 1000 метров. Сегодня спортсмен недоумевает – за что лишился главной мечты четырехлетия. За двадцатилетнюю карьеру – ни одного положительно допинг-теста.

Кстати, именно этот спортсмен выбран капитаном олимпийской сборной.

Уже известно, что при любом исходе этого громкого дела – звание лидера команды за Александром Богдановичем сохранится.

Александр Богданович, капитан олимпийской сборной Республики Беларусь:

Вот эта вся ситуация, которая сейчас происходит, она для меня – шок. Шок, потому что я не понимаю, за что виноват. За что меня не пускают на Олимпийские Игры? Мы не принимали допинг, мы ничего не делали, нас обвиняют. В чём, не говорят.

Ситуация усугубляется еще и тем, что именно сегодня истекает срок подачи официальной заявки для участия в Играх. То есть, чтобы доказать несправедливость обвинений, может просто не хватить времени. Тем не менее, опускать руки спортивные функционеры не намерены.

Сегодня Беларусь подала судебный иск в Международный спортивный арбитраж.

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

У нас есть чёткая аргументация, что либо дело должно быть рассмотрено до начала Олимпийских Игр. Либо, по крайней мере, приостановлено, принятое это решение. А разбирательство может состояться позже – в принципе, нас такой вариант тоже устроит

Предстоящая Олимпиада ещё до своего начала, стала одной из самых скандальных в истории Игр. Под лозунгом борьбы за «чистый» спорт, один за одним из соревнований за бразильское золото целенаправленно «выбивают» главных претендентов на пьедестал.

Антонина Кошель, чемпион XX Олимпийских Игр:

Под угрозой, по-моему, весь олимпизм. К чему шли столько лет, столько Олимпиад. Явно видно, что идёт уничтожение сильных спортсменов, готовых стоять на высоком пьедестале почёта олимпийском.

Ситуация с белорусской сборной – беспрецедентная. В истории олимпийского движения впервые от участия в играх отстранило не Всемирное антидопинговое агентство, а Федерация спорта. Причем, по факту недоказанных обвинений. Вопрос о возвращении «чистого имени» нашим олимпийцам и их выступления на Олимпиаде должен решиться в ближайшие дни. Так что болеть за наших стоит начинать еще до открытия Олимпиады.