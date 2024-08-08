«Мешков Брест» удачно провёл первый межсезонный спарринг

Белорусы камня на камне не оставили от сербской «Колубары». Солидное преимущество земляки оформили еще до антракта. А после перерыва только развили успех. Финальный результат 42:23 в пользу соотечественников. В рядах победителей 9 мячей забросил Максим Баранов. По 5 раз отличились Ярош, Шкуринский и Саликов. Следующий оппонент – также сербский клуб «Партизан».