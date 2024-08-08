Прямой эфир

«Мешков Брест» удачно провёл первый межсезонный спарринг

08 августа 2024 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действующий чемпион страны и обладатель национального кубка «Мешков Брест» удачно провел первый межсезонный спарринг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» удачно провёл первый межсезонный спарринг-1

Белорусы камня на камне не оставили от сербской «Колубары». Солидное преимущество земляки оформили еще до антракта. А после перерыва только развили успех. Финальный результат 42:23 в пользу соотечественников. В рядах победителей 9 мячей забросил Максим Баранов. По 5 раз отличились Ярош, Шкуринский и Саликов. Следующий оппонент – также сербский клуб «Партизан».

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Металлурга» и «Витебска» одержали победы в Кубке Салея
08 августа 2024 10:41

Хоккеисты «Металлурга» и «Витебска» одержали победы в Кубке Салея

Юлия Трушкина напрямую вышла в полуфинал Олимпиады
08 августа 2024 10:40

Юлия Трушкина напрямую вышла в полуфинал Олимпиады

Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена
07 августа 2024 20:16

Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена