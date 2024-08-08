Хоккеисты «Металлурга» и «Витебска» одержали победы в Кубке Салея

Чемпион страны долгое время уступал новополоцкому «Химику». При этом коллектив из Жлобина играл дома. Однако затем сумел набрать максимум очков. Подопечные Дмитрия Кравченко в основное время дважды реализовали большинство. А в овертайме забросили уже в равных составах. По схожему сценарию «Витебск» переиграл «Гомель». Северяне тоже были в роли догоняющих, но добились виктории.