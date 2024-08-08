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Хоккеисты «Металлурга» и «Витебска» одержали победы в Кубке Салея

08 августа 2024 10:41
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Фавориты группы B Кубка Руслана Салея одержали синхронные победы. Сильнее соперников оказались «Металлург» и «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Металлурга» и «Витебска» одержали победы в Кубке Салея-1

Чемпион страны долгое время уступал новополоцкому «Химику». При этом коллектив из Жлобина играл дома. Однако затем сумел набрать максимум очков. Подопечные Дмитрия Кравченко в основное время дважды реализовали большинство. А в овертайме забросили уже в равных составах. По схожему сценарию «Витебск» переиграл «Гомель». Северяне тоже были в роли догоняющих, но добились виктории.

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