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Соболенко узнала первую соперницу по турниру в Торонто

08 августа 2024 10:54
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Арина Соболенко узнала первую соперницу по теннисному турниру категории 500 в Торонто. Во втором круге белоруска померится силами с представительницей Китая Юэ Юань, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко узнала первую соперницу по турниру в Торонто-1

В мировом рейтинге наша спортсменка третья, а азиатка – 42-я. Ранее девушки не играли. Начало дуэли в предварительном расписании значится не ранее двух часов ночи по минскому времени. А в половину первого на корте должна появиться Виктория Азаренко. Она померяется силами с бельгийкой Грет Миннен.

# Арина Соболенко

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