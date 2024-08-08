Соболенко узнала первую соперницу по турниру в Торонто

Арина Соболенко узнала первую соперницу по теннисному турниру категории 500 в Торонто. Во втором круге белоруска померится силами с представительницей Китая Юэ Юань, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мировом рейтинге наша спортсменка третья, а азиатка – 42-я. Ранее девушки не играли. Начало дуэли в предварительном расписании значится не ранее двух часов ночи по минскому времени. А в половину первого на корте должна появиться Виктория Азаренко. Она померяется силами с бельгийкой Грет Миннен.