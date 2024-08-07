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Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Торонто

07 августа 2024 12:55
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Виктория Азаренко пробилась во второй круг теннисного турнира категории 1 000 в Торонто. В дебютном поединке экс-первая ракетка планеты не оставила никаких шансов россиянке Анастасии Павлюченковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Торонто-1

О характере борьбы лучше всего свидетельствуют цифры. Результат матча – 6:2, 6:2. Следующей соперницей нашей теннисистки будет представительница Бельгии Грет Минен. С 1/16 финала в борьбу за титул вступит Арина Соболенко.

# Теннис # Виктория Азаренко

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