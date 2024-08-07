Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Торонто

Виктория Азаренко пробилась во второй круг теннисного турнира категории 1 000 в Торонто. В дебютном поединке экс-первая ракетка планеты не оставила никаких шансов россиянке Анастасии Павлюченковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О характере борьбы лучше всего свидетельствуют цифры. Результат матча – 6:2, 6:2. Следующей соперницей нашей теннисистки будет представительница Бельгии Грет Минен. С 1/16 финала в борьбу за титул вступит Арина Соболенко.