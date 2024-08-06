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Минское хоккейное «Динамо» продолжает работу над комплектованием состава

06 августа 2024 20:01
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Минское хоккейное «Динамо» продолжает активно работать над комплектованием состава, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сезон в КХЛ стартует уже меньше, чем через месяц. Костяк команды сформирован, однако точечные изменения есть.

Минское хоккейное «Динамо» продолжает работу над комплектованием состава-1

Объявлено, что пробные контракты с «зубрами» заключили Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов. Оба в 2023 году играли за нашего представителя в КХЛ. Шинкевич выходил на лед в 48-ми дуэлях, Коробов – в 57-ми. Нужно отметить, что закрепиться в основе парням будет крайне сложно. Это скорее для ротации. А вот два Даниила – Боурош и Липский – распрощались с «Динамо». Они имели просмотровые соглашения. Теперь молодые белорусы будут трудоустраиваться в других клубах.

# Хоккей Беларуси

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