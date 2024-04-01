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Белорусские шахматисты принимают участие в Мемориале Георгия Агзамова

01 апреля 2024 17:22
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В столице Узбекистана в эти дни проходит традиционный 15-й Мемориал Георгия Агзамова по шахматам. За победу борются и белорусские представители, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шахматисты принимают участие в Мемориале Георгия Агзамова-1

После семи туров Михаил Никитенко располагается на 11-й позиции, Максим Царук идет 17-м, Алексей Александров занимает 21-е место. Всего участие в соревнованиях принимают 92 шахматиста. Им предстоит сыграть 10 раундов. Завершится турнир 4 апреля.

# Шахматы

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