Шайбы белорусов вошли в топ голов Кубка Гагарина

На 9-м месте точный бросок защитника СКА Сергея Сапего в ворота «Автомобилиста» из Екатеринбурга. На 8-м месте – эффектная комбинация «Авангарда», завершил которую гол нападающего Игоря Мартынова. Несмотря на старания белорусов, и СКА, и «Авангард» борьбу в плей-офф завершили.