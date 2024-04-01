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Шайбы белорусов вошли в топ голов Кубка Гагарина

01 апреля 2024 13:56
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Шайбы белорусских хоккеистов вошли в число самых эффектных голов четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шайбы белорусов вошли в топ голов Кубка Гагарина-1

На 9-м месте точный бросок защитника СКА Сергея Сапего в ворота «Автомобилиста» из Екатеринбурга. На 8-м месте – эффектная комбинация «Авангарда», завершил которую гол нападающего Игоря Мартынова. Несмотря на старания белорусов, и СКА, и «Авангард» борьбу в плей-офф завершили.

# Хоккей

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