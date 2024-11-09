Белорусские самбисты завоевали три награды во второй день ЧМ в Астане

Три медали завоевали белорусы во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анжела Жилинская стала серебряным призером планетарного форума в весовой категории до 72-х килограммов. В четвертьфинале белоруска была сильнее спортсменки из Алжира, в 1/2 одолела представительницу Украины, однако в титульном поединке уступила россиянке Ольге Посылкиной. Данная награда стала для Жилинской восьмой на чемпионатах мира – в ее активе одно золото, три серебра и четыре бронзы.

Кроме того, бронзовыми призерами стали – Александр Круглик в весе до 88-ти килограммов и Елизавета Лапаева в категории до 59-ти килограммов. После двух соревновательных дней в активе нашей команды шесть медалей, две из которых наивысшей пробы.