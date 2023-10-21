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Белорусские самбисты завоевали 3 медали в первый день Всемирных игр боевых искусств

21 октября 2023 15:43
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Белорусские самбисты завоевали три медали в первый день Всемирных игр боевых искусств. Соревнования проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В программе представлены 16 видов спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты завоевали 3 медали в первый день Всемирных игр боевых искусств-1

В стартовый день отечественные атлеты стали обладателями трех наград в самбо. Анжела Жилинская завоевала золото в весовой категории до 72 килограммов. На верхнюю ступень пьедестала также поднялся Роман Дамиев. Он выступал в разделе «боевое самбо» в категории до 98 килограммов. Серебряная награда на счету Александра Круглика в категории до 88 килограммов.

# Спортивные соревнования # Анжела Жилинская # Роман Дамиев # Фотофакт

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