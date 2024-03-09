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Белорусские пятиборцы неудачно выступили на этапе Кубка мира в Каире

09 марта 2024 17:16
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На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Каире белорусы не смогли попасть на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пятиборцы неудачно выступили на этапе Кубка мира в Каире-1

Всего в Египте нашу команду представляли восемь спортсменов. Накануне мужчины остались за пределами финала. Сегодня, 9 марта, в решающем раунде у женщин соревновалась единственная представительница Беларуси Мария Гнедчик. Нулевая оценка в конкуре стала для нее определяющей. Не блистала Мария также в фехтовании и плавании, и даже лучший результат в лазер-ране позволил нашей спортсменке подняться лишь на 17-ю итоговую позицию.

# Спортивные соревнования

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