Белорусские пятиборцы неудачно выступили на этапе Кубка мира в Каире

На этапе Кубка мира по современному пятиборью в Каире белорусы не смогли попасть на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в Египте нашу команду представляли восемь спортсменов. Накануне мужчины остались за пределами финала. Сегодня, 9 марта, в решающем раунде у женщин соревновалась единственная представительница Беларуси Мария Гнедчик. Нулевая оценка в конкуре стала для нее определяющей. Не блистала Мария также в фехтовании и плавании, и даже лучший результат в лазер-ране позволил нашей спортсменке подняться лишь на 17-ю итоговую позицию.