Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на стадии 1/32 финала в Индиан-Уэллсе

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на стадии 1/32 финала турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко встретится с хозяйкой кортов Каролин Долхайд. Напомним, наша спортсменка выигрывала данный турнир в 2012 и 2016 годах. Оппоненткой второй ракетки планеты Арины Соболенко станет 64-я в топе американка Пейтон Стернс. В финальном поединке 2023 года Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Однако действующая чемпионка турнира снялась с соревнований по состоянию здоровья.