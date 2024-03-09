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Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на стадии 1/32 финала в Индиан-Уэллсе

09 марта 2024 14:34
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Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на стадии 1/32 финала турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисистки узнали своих соперниц на стадии 1/32 финала в Индиан-Уэллсе-1

Виктория Азаренко встретится с хозяйкой кортов Каролин Долхайд. Напомним, наша спортсменка выигрывала данный турнир в 2012 и 2016 годах. Оппоненткой второй ракетки планеты Арины Соболенко станет 64-я в топе американка Пейтон Стернс. В финальном поединке 2023 года Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Однако действующая чемпионка турнира снялась с соревнований по состоянию здоровья.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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