Прямой эфир

Гродненский «Неман» всухую обыграл мальтийский «Бальцан» в квалификации Лиги конференций

26 июля 2023 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские футбольные клубы, борисовский БАТЭ и гродненский «Неман», провели стартовые поединки второго отборочного раунда еврокубковых турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» всухую обыграл мальтийский «Бальцан» в квалификации Лиги конференций-1

БАТЭ в рамках квалификации Лиги чемпионов в Лимасоле встречался с местным «Арисом». Кипрские футболисты разгромно обошли белорусов – 6:2. А «Неман» в венгерском Дьере сыграл против мальтийского клуба «Бальцан». На перерыв футболисты ушли с ничейным счетом. Но уже во втором тайме гродненцы закатили два мяча в ворота противнику, но дальше не пошли. Итоговый счет – 2:0 в пользу белорусского клуба.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два золота и серебро – белорусские пловцы отличились в финале Кубка России
26 июля 2023 19:40

Два золота и серебро – белорусские пловцы отличились в финале Кубка России

Владелец «Тоттенхэма» может столкнуться с необходимостью продать клуб
26 июля 2023 16:18

Владелец «Тоттенхэма» может столкнуться с необходимостью продать клуб

Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане
26 июля 2023 15:56

Пара Герасимов и Евсеев вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Астане