Гродненский «Неман» всухую обыграл мальтийский «Бальцан» в квалификации Лиги конференций

БАТЭ в рамках квалификации Лиги чемпионов в Лимасоле встречался с местным «Арисом». Кипрские футболисты разгромно обошли белорусов – 6:2. А «Неман» в венгерском Дьере сыграл против мальтийского клуба «Бальцан». На перерыв футболисты ушли с ничейным счетом. Но уже во втором тайме гродненцы закатили два мяча в ворота противнику, но дальше не пошли. Итоговый счет – 2:0 в пользу белорусского клуба.