Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей на II Играх стран СНГ

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Национальная команда Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей группового этапа на II Играх стран СНГ. Стартует чемпионат 5 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым соперником нашей дружины станет команда Объединенных Арабских Эмиратов. Затем померимся силами против коллектива Азербайджана. А последним соперником группового этапа станет сборная Ирана.