Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей на II Играх стран СНГ

Национальная команда Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей группового этапа на II Играх стран СНГ. Стартует чемпионат 5 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Национальная команда Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей группового этапа на II Играх стран СНГ. Стартует чемпионат 5 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первым соперником нашей дружины станет команда Объединенных Арабских Эмиратов. Затем померимся силами против коллектива Азербайджана. А последним соперником группового этапа станет сборная Ирана.
Во втором квартете выяснять отношения будут команды России, Узбекистана, Омана и Египта. Победитель станет известен 9 августа.