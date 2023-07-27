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Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей на II Играх стран СНГ

27 июля 2023 10:47
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Национальная команда Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей группового этапа на II Играх стран СНГ. Стартует чемпионат 5 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей на II Играх стран СНГ-1

Первым соперником нашей дружины станет команда Объединенных Арабских Эмиратов. Затем померимся силами против коллектива Азербайджана. А последним соперником группового этапа станет сборная Ирана.

Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала расписание матчей на II Играх стран СНГ-4

Во втором квартете выяснять отношения будут команды России, Узбекистана, Омана и Египта. Победитель станет известен 9 августа.

# Футбол # Фотофакт

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