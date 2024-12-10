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Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала 2-е место на втором этапе Кубка России

10 декабря 2024 14:27
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Белорусская горнолыжница Мария Шканова успешно выступила на втором этапе Кубка России, соревнования завершились в Полярных Зорях в Мурманской области, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка подтвердила высокий класс в слаломе. В этой дисциплине Шканова сегодня вновь поднялась на вторую ступень пьедестала. Итоговый результат – 1 минута 19 целых и 28 сотых секунды. После первой попытки белоруска лидировала, но затем пропустила вперед москвичку Екатерину Ткаченко. Накануне, напомним, Шканова также стала серебряным призером, уступив Танзиле Исраиловой из Башкортостана.

# Горнолыжный спорт

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