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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» одержал первую победу на международной арене

14 ноября 2012 13:35
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Новости Беларуси. Первую победу на международной арене одержал баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск». Во втором матче Еврочелленджа подопечные Андрея Кривоноса разгромили кипрский «Аполлон» (93:62).

Свой следующий поединок в рамках Еврочелленджа белорусский клуб проведет 20 ноября против французской команды «Нанси».

А тремя днями ранее «драконам» предстоит еще одна домашняя встреча – в Единой лиге ВТБ. 17 ноября они примут один сильнейших клубов Европы – Московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

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