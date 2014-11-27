Прямой эфир

Белорусские паралимпийцы посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов

27 ноября 2014 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бронзовую награду, а вместе с ней и лицензионные очки, завоевал Алексей Сенкевич на втором этапе Кубка мира по фехтованию среди колясочников в Венгрии. Сейчас белорус занимает третью позицию в мировом рейтинге. Второе место в нем, кстати, тоже у нашего земляка – Андрея Проневича. Следующий этап намечен на 18 декабря и пройдёт в Гонконге.

А пока у наших паралимпийцев есть немного свободного времени, они распоряжаются им с пользой. Спортсмены помогли Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Благотворительная акция # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
БК ««Цмокі-Мінск» переиграл турецкий «Ушак» в рамках Еврочелленджа – 85:73
27 ноября 2014 07:21

БК ««Цмокі-Мінск» переиграл турецкий «Ушак» в рамках Еврочелленджа – 85:73

ФК «Динамо-Минск» 27 ноября сыграет на «Борисов-Арене» с греческим ПАОКом в рамках Лиги Европы
27 ноября 2014 07:20

ФК «Динамо-Минск» 27 ноября сыграет на «Борисов-Арене» с греческим ПАОКом в рамках Лиги Европы

Курсы повышения квалификации для тренеров ДЮСШ по легкой атлетике проходят в Минске
27 ноября 2014 06:59

Курсы повышения квалификации для тренеров ДЮСШ по легкой атлетике проходят в Минске