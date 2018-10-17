Белорусские милиционеры выиграли на Международном фестивале по мини-футболу в Нидерландах

Спорт в погонах. Белорусские милиционеры не только успешно борются с преступностью, но и блистают на пьедесталах. Наши стражи правопорядка произвели фурор на 36-ом Международном фестивале по мини-футболу среди полицейских, который прошел в Нидерландах. Белорусская команда стала чемпионом в старшей возрастной группе 35+, а футболисты основной дружины заняли третье место на соревнованиях.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – командир 6-ой оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома, капитан сборной МВД Республики Беларусь по мини-футболу в возрастной категории 35+ – Александр Щуревич; прапорщик милиции, инструктор по физической подготовке группы кадров Партизанского (г. Минска) отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь, тренер и игрок сборной МВД Республики Беларусь по мини-футболу в возрастной группе 35+ – Дмитрий Метелица; капитан милиции, старший инспектор Центра профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта Департамента охраны МВД РБ, тренер и игрок команды без ограничений по возрасту – Николай Дырда.