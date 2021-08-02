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Белорусские метатели покидают Игры в Токио. Вот результаты спортсменов

02 августа 2021 12:19
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Новости Беларуси. Все три белорусских метателя, к сожалению, покидают Игры в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучший показатель у Ивана Тихона, но он не смог пройти дальше, и в результате лишь 18-я позиция итогового протокола.

Белорусские метатели покидают Игры в Токио. Вот результаты спортсменов-1

Юрий Васильченко – на 19-м месте, Глеб Дударев расположился на 27-й строчке.

# Олимпиада 2020 # Иван Тихон # Юрий Васильченко # Глеб Дударев # Фотофакт

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