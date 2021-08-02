Белорусские метатели покидают Игры в Токио. Вот результаты спортсменов

Новости Беларуси. Все три белорусских метателя, к сожалению, покидают Игры в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучший показатель у Ивана Тихона, но он не смог пройти дальше, и в результате лишь 18-я позиция итогового протокола.