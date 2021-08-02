Гребля. Олег Юреня вышел в полуфинал олимпийской регаты на дистанции 1000 метров

Новости Беларуси. 2 августа рано утром по белорусскому времени следили за результатами наших гребцов. Белорус Олег Юреня успешно стартовал на отборочном заезде на 1000 метров в байдарке и финишировал первым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь у Олега полуфинал состязаний. Марина Литвинчук и Ольга Худенко достойно провели свой квалификационный заезд на 500 метров в байдарке-двойке.