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Олимпиада-2020. Юрий Щербацевич занял 7 место в турнире по стрельбе

02 августа 2021 11:48
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Новости Беларуси. В стрелковом тире Юрий Щербацевич из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений показал свою меткость и вышел из квалификации в восьмерку лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпиада-2020. Юрий Щербацевич занял 7 место в турнире по стрельбе -1

В финальном поединке белорус вел борьбу за награды. Стартовал он в лидирующей тройке, но, увы, в последнем положении стоя занял итоговое седьмое место.

# Олимпиада 2020 # Юрий Щербацевич # Фотофакт

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