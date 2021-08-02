Олимпиада-2020. Юрий Щербацевич занял 7 место в турнире по стрельбе

Новости Беларуси. В стрелковом тире Юрий Щербацевич из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений показал свою меткость и вышел из квалификации в восьмерку лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В стрелковом тире Юрий Щербацевич из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений показал свою меткость и вышел из квалификации в восьмерку лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальном поединке белорус вел борьбу за награды. Стартовал он в лидирующей тройке, но, увы, в последнем положении стоя занял итоговое седьмое место.