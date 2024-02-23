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Белорусские лыжники завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на играх «Дети Приморья»

23 февраля 2024 12:15
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Во Владивостоке сегодня, 23 февраля, завершились первые спортивные игры «Дети Приморья». В заключительный соревновательный день порадовали результатами наши лыжники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские лыжники завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на играх «Дети Приморья»-1

Белорусский квартет в составе Александры Парфеновой, Людмилы Торубаровой, Алексея Шульгата и Сергея Парфенова завоевал серебряные медали в смешанной эстафете. Таким образом, по итогам игр «Дети Приморья» в нашей медальной копилке 13 наград – 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые.

# Спортивные соревнования

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