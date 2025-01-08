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Белорусские легкоатлеты завоевали две медали на «Рождественских стартах»

08 января 2025 11:40
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Белорусские легкоатлеты завоевали две медали в начале зимнего сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Первым турниром стали традиционные «Рождественские старты». К слову, они включены в престижную серию «Снежной королевы». Быстрее всех на 60 метрах с барьерами оказалась Эльвира Граборенко. Она разменяла 8 секунд, остановив секундомер на отметке 7 и 98. На аналогичной дистанции среди мужчин Виталий Парахонько выиграл серебро. Результат спортсмена – 7 секунд и 72 сотые. В гладком беге на 60 метров Максим Граборенко финишировал четвертым.

# Легкая атлетика

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