Белорусские легкоатлеты завоевали две медали на «Рождественских стартах»

Белорусские легкоатлеты завоевали две медали в начале зимнего сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первым турниром стали традиционные «Рождественские старты». К слову, они включены в престижную серию «Снежной королевы». Быстрее всех на 60 метрах с барьерами оказалась Эльвира Граборенко. Она разменяла 8 секунд, остановив секундомер на отметке 7 и 98. На аналогичной дистанции среди мужчин Виталий Парахонько выиграл серебро. Результат спортсмена – 7 секунд и 72 сотые. В гладком беге на 60 метров Максим Граборенко финишировал четвертым.