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«Игры дружбы» – гандболисты сборной Беларуси дважды обыграли россиян в товарищеских матчах

07 января 2025 17:18
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Гандболисты сборных Беларуси и России провели повторную встречу в рамках «Игр дружбы». Товарищеские матчи состоялись в Москве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Игры дружбы» – гандболисты сборной Беларуси дважды обыграли россиян в товарищеских матчах-1

Напомним, в понедельник подопечные Юрия Шевцова обыграли своих оппонентов со счетом 28:26. Во втором поединке национальных дружин, как и днем ранее, наблюдалась яркая борьба. На перерыв отечественная команда уходила в лидерах, имея преимущество в два гола – 18:16. 

Во второй половине противостояния наши парни не позволили соперникам перехватить инициативу и праздновали викторию с перевесом в четыре мяча – 32:28. Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Хмельков, который отличился 10 раз. На счету Никиты Вайлупова 5 голов.

# Гандбол

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