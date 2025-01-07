«Игры дружбы» – гандболисты сборной Беларуси дважды обыграли россиян в товарищеских матчах

Гандболисты сборных Беларуси и России провели повторную встречу в рамках «Игр дружбы». Товарищеские матчи состоялись в Москве, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в понедельник подопечные Юрия Шевцова обыграли своих оппонентов со счетом 28:26. Во втором поединке национальных дружин, как и днем ранее, наблюдалась яркая борьба. На перерыв отечественная команда уходила в лидерах, имея преимущество в два гола – 18:16.

Во второй половине противостояния наши парни не позволили соперникам перехватить инициативу и праздновали викторию с перевесом в четыре мяча – 32:28. Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Хмельков, который отличился 10 раз. На счету Никиты Вайлупова 5 голов.