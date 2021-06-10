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ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски Горгоносько и Салос вышли в финал упражнений с обручем и мячом

10 июня 2021 20:30
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Новости Беларуси. В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 июня у граций состоялись квалификационные упражнения с обручем и мячом.

ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски Горгоносько и Салос вышли в финал упражнений с обручем и мячом-1

Многократные победительницы и призеры этапов Кубка мира белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос успешно справились с отбором и вышли в финал обоих видов соревнований. Таким образом, по итогам двух дисциплин в многоборье Анастасия занимает третье место, Алина идет четвертой. Впереди израильтянка Линой Ашрам и Дина Аверина из России. Финалы в упражнениях состоятся в выходные, 12 и 13 июня.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Линой Ашрам # Дина Аверина # Фотофакт

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