ЧЕ по художественной гимнастике. Белоруски Горгоносько и Салос вышли в финал упражнений с обручем и мячом

Новости Беларуси. В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 10 июня у граций состоялись квалификационные упражнения с обручем и мячом.

Многократные победительницы и призеры этапов Кубка мира белоруски Алина Горносько и Анастасия Салос успешно справились с отбором и вышли в финал обоих видов соревнований. Таким образом, по итогам двух дисциплин в многоборье Анастасия занимает третье место, Алина идет четвертой. Впереди израильтянка Линой Ашрам и Дина Аверина из России. Финалы в упражнениях состоятся в выходные, 12 и 13 июня.