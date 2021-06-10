Кирилл Готовец: большая честь – привезти Кубок Гагарина в родной город, показать юным хоккеистам, к чему стоит стремиться

Новости Беларуси. Кубок Гагарина в Минске. Андрей Стась и Кирилл Готовец, которые в минувшем сезоне в составе «Авангарда» стали чемпионами лиги, привезли в столицу главный трофей КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь их имена, а также еще двух белорусов, Никиты Комарова и Юрия Кузьменкова, нанесены на кубок. У каждого хоккеиста команды-победителя есть возможность привезти трофей в родной город, чем наши соотечественники и воспользовались. На протяжении дня серебряный кубок весом почти 27 килограммов сменил три локации – «Чижовка-Арена», крытый каток в парке Горького и Дворец спорта (для спортсменов эти площадки стали важными вехами в развитии). Андрей Стась и Кирилл Готовец привезли Кубок Гагарина в Минск

Первой трофей увидела «Чижовка-Арена». Несмотря на будний день, холл не пустовал: с первых минут к кубку и хоккеистам выстроилась очередь желающих сделать фото и получить автограф. И хотя спортсмены и организаторы действовали оперативно, люди не спешили расходиться. Каждый хотел как следует посмаковать памятный момент.

Кирилл Готовец, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда»:

Это большая честь для меня и Андрея – привезти кубок в наш родной город, показать его болельщикам, показать молодым, юным хоккеистам, к чему стоит стремиться. И мы очень рады, что выпала такая возможность и смогли все это организовать. Трудно сказать что-то плохое о сезоне. Конечно, были взлеты и падения по ходу сезона, но по итогу результат был тот, которого мы ожидали, к которому мы стремились. Поэтому только с положительной стороны могу оценить сезон.