Белорусские легкоатлеты выиграли медали открытого ЧР

Не с пустыми руками вернуться в страну и наши легкоатлеты. Они выступают на чемпионате России в помещении. Второй день также оказался удачным. К примеру, в семиборье золото завоевал Максим Андралойть. Его итоговая сумма 6 015 очков. У ближайшего конкурента меньше более чем на 150 пунктов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Андралойть, победитель чемпионата России по легкой атлетике в помещении:

Конкуренция хорошая. Жалко, что Степан Кекин не финишировал на барьерах. Думаю, повеселее бы было на шесте, да и на тысяче. Когда кто-то на спине сидит, сразу результаты больше растут. Атмосфера хорошая. Соперничество есть. И будем уже готовиться на лето. Думаю, там уже показать лучшие результаты, чем сегодня.

В секторе прыжков с шестом привычно тон задавал Матвей Волков. Он долго не выступал. Форма оказалась достаточной. В лучшей попытке атлет преодолел 5 метров 85 сантиметров. Это личный рекорд. Второе место в прыжках в длину занял Денис Галух. Также победила Янина Луценко. В беге на 200 метров она была вне конкурса.