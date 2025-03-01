Белоруски выиграли серебро и бронзу этапа Кубка мира по современному пятиборью

Два места из трех на пьедестале за белорусками. Наши девушки произвели фурор на первом в сезоне этапе Кубка мира по современному пятиборью. Спортсменки заработали серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Гуреева вполне могла оказаться и на вершине. Подвела полоса препятствий. До лучших личных показателей атлетка не дотянула. В итоге она уступила победительнице менее 20 очков. Тройку лучших замкнула еще одна белоруска Анастасия Малашенока.

Виолетта Гуреева, серебряный призер этапа Кубка мира по современному пятиборью:

Я к этому очень долго шла, это невероятно захватывающе. Всем огромное спасибо, кто переживал и болел, всех люблю. Соревнования с полосой – это что-то новое, невероятное и классное, и быть на втором месте это уже такое достижение и маленький шаг к новым вершинам.

В цветочную церемонию попала также лидер нашей национальной команды Мария Гнедчик. Она пятая. Таким образом, из шести наградных мест белоруски забрали половину. А чуть позже медали разыграли парни. В число финалистов сумели квалифицироваться трое представителей Синеокой. В финишном протоколе выше остальных расположился Максим Марук, он седьмой.