В Минске продолжается турнир «Кубок Дружбы» по хоккею на траве – результаты игрового дня

На полях столичного парка Горького продолжается международный турнир «Кубок Дружбы» по хоккею на траве. В соревнованиях принимают участие 8 дружин – белорусские и российские национальные сборные, компанию им составляют молодежные команды до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду, 24 июля, обошлось без сюрпризов. Те, кому положено по статусу, и праздновали виктории. Так, хоккеистки главной дружины страны экзаменовали молодежный коллектив. После первых двух периодов команда Дмитрия Жуковского вела со счетом 3:0. Во второй половине матча национальная дружина сбавила обороты и смогла лишь однажды поразить ворота соперника. Но молодежка не осталась в долгу, гол престижа оформила Майя Новицкая. Итог – 4:1.

Ольга Матусевич, главный тренер молодежной сборной Беларуси:

Самая основная наша была задача – это наработать тактические схемы к завтрашнему дню, попробовать то, что делает наша старшая команда. И, конечно, оборона против тактической схемы национальной команды. Тактически было довольно неплохо, понятно, что физически они немножко слабее, чем национальная команда. Девчонки старались, это самое главное, показали свой боевой характер. Это меня радует. Хотелось бы доказать, что мы лучшая молодежь в этом Кубке. Будем бороться, стараться.

Турнир проходит по круговой системе. На финальном этапе запланированы стыковые матчи. Победители и призеры соревнований станут известны в воскресенье.