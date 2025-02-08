Белорусские легкоатлеты отметились медалями на турнире «Русская зима»

Традиционно порадовали бегуны. К примеру, на 60-ти метрах с барьерами на пьедестале оказались 2 отечественные девушки. Вне конкуренции была Эльвира Граборенко. Финишировала она с запасом. Тройку лучших замкнула Руслана Романовская. На этой же дистанции среди мужчин самым быстрым оказался Виталий Парахонько. Янина Луценко выиграла гладкую 60-метровку. Впрочем, отличились не только спринтеры. К примеру, недосягаемой для оппоненток оказалась Карина Демидик. В лучшей попытке она преодолела планку на высоте 1 метр и 91 сантиметр. Всего же белорусы завоевали 7 золотых наград и одну бронзу. Не остались мы с пустыми руками и в соревнованиях юниоров.