Молодёжная сборная Беларуси стала победителем «Кубка Будущего»

Молодежная сборная Беларуси стала победителем «Кубка Будущего». В решающем матче подопечные Андрея Михалева обыграли команду России, составленную из игроков до 18-ти лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая треть осталась безголевой. Счет был открыт на 22-ой минуте, Егор Бориков вывел отечественную дружину вперед. Но незадолго до ухода на второй перерыв Даниил Прохоров сравнял цифры на табло. В заключительной двадцатиминутке Илья Лахнов вновь обеспечил нашей молодежке преимущество, которое удалось сохранить до финальной сирены. Победа – 2:1. Программу заключительного дня турнира открыл поединок между сборной Беларуси, до 18-ти лет и командой России на год младше. Наши парни праздновали победу с результатом – 3:1 и стали бронзовыми призерами соревнований.