Волейболистки «Минчанки-2» продлили победную серию в Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» продлили победную серию в розыгрыше Молодежной лиги России среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи пятого этапа проходят в Челябинске. Сегодня наши девушки встречались со сверстницами из команды «Прибой» Тюменской области. Первые два сета белоруски оставили за собой со счетом – 25:23; 25:22, однако в третьей партии соперницы взяли реванш и выиграли – 25:17. Но отечественные волейболистки большего своим оппоненткам не позволили и поставили победную точку в четвертом сете – 25:18. Следующий поединок белорусская дружина проведет 9-го февраля против местной команды «Динамо-Метар-3».