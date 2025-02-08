Белорусы отличились голевыми передачами в матчах регулярного чемпионата хоккейной лиги «Онтарио», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Виндзор» Ильи Протаса дома разгромил «Сарнию» – 7:2. У победителей отечественный форвард и проспект «Вашингтона» играл на левом фланге первого звена и отметился ассистом на 27-ой минуте. В сезоне у него уже 78 очков и показатель полезности «+35». Он входит в топ-4 бомбардиров и тройку лучших снайперов лиги. «Ниагара» дома уступила «Садбери» – 3:7. У проигравших наш нападающий Андрей Лошко выходил на лед в центре второго звена и ассистировал партнеру по команде на излете основного времени. Результативная серия форварда составляет четыре матча. В текущем розыгрыше на его счету 58 очков, при показателе полезности «-3».