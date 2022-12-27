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Белорусские конькобежцы продолжают занимать призовые места на Открытом чемпионате России

27 декабря 2022 13:09
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы продолжают пополнять медальную копилку на Открытом чемпионате России на отдельных дистанциях. Второй соревновательный день принес нам три пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конькобежцы продолжают занимать призовые места на Открытом чемпионате России-1

Начало успешному выступлению положил Виктор Руденко. Он стал бронзовым призером на дистанции 1 000 метров. Причем от золота его отделили всего лишь 0,18 секунды. Нельзя не отметить и старания Игната Головатюка. В финальной классификации он на обидном четвертом месте. Третье время дня показала женская сборная в командном забеге. Имена медалисток: Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Татьяна Михайлова.

Нужно отметить, что девушки бежали в одиночестве, что не предполагает быстрых секунд. А финальную точку второму дню поставило мужское трио. Егор Доморацкий, Евгений Болгов и Виктор Руденко стали серебряными призерами, пропустив вперед только сборную Московской области.

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# Зимние виды спорта # Виктор Руденко # Екатерина Слоева # Евгения Воробьева # Татьяна Михайлова # Игнат Головатюк # Фотофакт

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