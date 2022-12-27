Белорусские конькобежцы продолжают занимать призовые места на Открытом чемпионате России

Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы продолжают пополнять медальную копилку на Открытом чемпионате России на отдельных дистанциях. Второй соревновательный день принес нам три пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало успешному выступлению положил Виктор Руденко. Он стал бронзовым призером на дистанции 1 000 метров. Причем от золота его отделили всего лишь 0,18 секунды. Нельзя не отметить и старания Игната Головатюка. В финальной классификации он на обидном четвертом месте. Третье время дня показала женская сборная в командном забеге. Имена медалисток: Екатерина Слоева, Евгения Воробьева и Татьяна Михайлова.

Нужно отметить, что девушки бежали в одиночестве, что не предполагает быстрых секунд. А финальную точку второму дню поставило мужское трио. Егор Доморацкий, Евгений Болгов и Виктор Руденко стали серебряными призерами, пропустив вперед только сборную Московской области.