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Минское «Динамо» феерично проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 4:7

26 декабря 2022 20:25
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Хоккеисты минского «Динамо» на домашней арене провели очередной поединок в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Крэйга Вудкрофта противостояла нижнекамскому «Нефтехимику».

Минское «Динамо» феерично проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 4:7-1

На пятой минуте стартового отрезка матча гости открыли счет – отличился Шафигулин. Через несколько минут «зубры» ответили – Козун забросил эффектную шайбу в дальнюю девятку. Динамовцы не стали откладывать дело в долгий ящик и тут же закрепили перевес. Через минуту Коробов заставил трибуны подняться в едином порыве – наши повели 2:1. А уже на старте второго периода забросил Варфоломеев – счет стал 3:1 в пользу динамовцев. Однако, удержать преимущество «зубры» не сдюжили – на перерыв команды ушли с ничейным счетом 4:4. Парадоксальное «Динамо» в третьем периоде пропустило еще три шайбы. В итоге наша команда без руля и ветрил уступила аутсайдеру востока со счетом 4:7.

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# Хоккей # Григорий Шафигулин # Брэндон Козун # Крэйг Вудкрофт # Дмитрий Коробов # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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