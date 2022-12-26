Минское «Динамо» феерично проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 4:7

На пятой минуте стартового отрезка матча гости открыли счет – отличился Шафигулин. Через несколько минут «зубры» ответили – Козун забросил эффектную шайбу в дальнюю девятку. Динамовцы не стали откладывать дело в долгий ящик и тут же закрепили перевес. Через минуту Коробов заставил трибуны подняться в едином порыве – наши повели 2:1. А уже на старте второго периода забросил Варфоломеев – счет стал 3:1 в пользу динамовцев. Однако, удержать преимущество «зубры» не сдюжили – на перерыв команды ушли с ничейным счетом 4:4. Парадоксальное «Динамо» в третьем периоде пропустило еще три шайбы. В итоге наша команда без руля и ветрил уступила аутсайдеру востока со счетом 4:7.

Подписывайтесь на нас в Telegram!