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Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли СКА-1946 со счётом 4:1 в матче домашней серии МХЛ

26 декабря 2022 20:00
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо-Шинника» провели очередной матч в рамках домашней серии МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником белорусской дружины был СКА-1946, который располагается на втором месте Золотого дивизиона Западной конференции.

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли СКА-1946 со счётом 4:1 в матче домашней серии МХЛ-1

Команда Андрея Михалева неудачно стартовала – на экваторе первого периода бобруйская дружина пропустила гол в свои ворота. Однако по ходу игры белорусская команда переломила ход поединка, сравняла счет, а затем и укрепила свои позиции, еще трижды поразив ворота соперника. Таким образом, «Динамо-Шинник» одержало волевую победу со счетом 4:1.

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# Хоккей # Андрей Михалев # Фотофакт

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