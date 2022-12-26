Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли СКА-1946 со счётом 4:1 в матче домашней серии МХЛ

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо-Шинника» провели очередной матч в рамках домашней серии МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником белорусской дружины был СКА-1946, который располагается на втором месте Золотого дивизиона Западной конференции.

Команда Андрея Михалева неудачно стартовала – на экваторе первого периода бобруйская дружина пропустила гол в свои ворота. Однако по ходу игры белорусская команда переломила ход поединка, сравняла счет, а затем и укрепила свои позиции, еще трижды поразив ворота соперника. Таким образом, «Динамо-Шинник» одержало волевую победу со счетом 4:1.