Белорусские хоккеисты проверяют силы в товарищеских матчах

В преддверии нового сезона команды белорусской хоккейной экстралиги проверяют свои силы в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результативный поединок прошел в Жлобине, там встречались местный «Металлург» и оршанский «Локомотив». На двоих дружины забросили 11 шайб, но численный перевес оказался на стороне хозяев льда – 9:2. По договоренности клубы провели овертайм и серию послематчевых бросков. Дополнительное время осталось безголевым, а буллиты точнее исполнил действующий чемпион страны.

В другом предсезонном спарринге «Лида» минимально обыграла «Динамо-Молодечно». Встреча на площадке «рыцарей» и завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Максим Якунин. В серии буллитов лучше себя проявили динамовцы.

Команды ведут подготовку к розыгрышу Кубка Руслана Салея, который стартует уже 2 августа. Новый сезон национального первенства, по предварительным данным, начнется 9 сентября.