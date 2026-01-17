В хоккейной экстралиге минская «Юность» на выезде уступила «Бресту»

В хоккейной экстралиге лидер чемпионата, минская «Юность» на выезде уступила «Бресту». Команда Дмитрия Кравченко отыгралась со счета 0:3 и в итоге в серии буллитов одолела минчан – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Брест»:

Конечно, нельзя так далеко отпускать любую команду. Использовали свои возможности, которые у нас были, сравняли, что радует. Ну и в конце все, что где-то в каких-то моментах мы уступали, то нам давало проблему. Все, что в каких-то моментах мы создавали, но не реализовали. Мы, может, в конце реализовали на один гол больше, чем противник.

«Лида» совершила камбэк со счета 0:2 и в овертайме вырвала волевую викторию у «Металлурга» – 3:2. Хет-трик в активе Максима Кунишникова. «Витебск» дома был сильней «Могилева» – 3:2. И это шестая победа подряд команды Романа Юпатова. «Динамо-Молодечно» на своем льду не оставило шансов «Авиатору» из Барановичей со счетом 6:0.