Белорусские хоккеисты продолжают приносить пользу своим клубам в КХЛ

Белорусские хоккеисты продолжают приносить пользу своим клубам в континентальной хоккейной лиге. По итогам очередного дня фамилии в итоговые протоколы вписали Шейн Принс и Владимир Алистров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Натурализованный канадец забросил седьмую шайбу в сезоне за «Спартак». Бело-голубые уверенно раскатали «Витязь» – 5:1. Форвард нашей национальной сборной отличился в меньшинстве. Это был второй кряду матч, в котором Принс сумел заработать бомбардирский балл.

На привычных заметных ролях в СКА находится Владимир Алистров. «Армейцы» вернулись в зону плей-офф, разбив «Куньлунь» – 6:2. Нападающий отметился голом. Таким образом, в 15 поединках у форварда 13 очков.