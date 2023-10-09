Белорусская сборная по футболу отправилась в Венгрию на тренировочный сбор

Сборная Беларуси по футболу отправилась в Венгрию. Именно там у главной команды страны стартует тренировочный сбор. Подопечные Карлоса Алоса готовятся к двум поединкам квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В итоговый ростер попали 24 футболиста. И среди игроков есть те, для кого вызов в национальную дружину стал первым в карьере. Дебютируют в составе «белокрылых» Егор Карпицкий, Дмитрий Бородин и Констатин Руденок. Несмотря на то, что шансы на выход из группы малы, команда планирует показать все, на что способна.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу: Мы ожидаем очень трудные матчи. Мы знаем ситуацию: если Румыния победит Беларусь, она, скорее всего, гарантирует себе участие в Евро. Так что они будут играть так, словно это финал. Румыния очень сильна физически. А Швейцария, вероятно, лучшая команда в группе. Но мы многого ждем от нашей сборной, ожидаем командного роста. Мы понимаем, что на этот раз выйти из группы почти невозможно. Но эти игры помогут нам подготовиться к будущим соревнованиям.

Сергей Политевич, игрок сборной Беларуси по футболу (защитник):

Терять уже особо нечего, ничто не влияет на какой-то там результат, если где-то какие-то осечки уже были, здесь, в принципе, бояться ничего не нужно. Сюрпризов, думаю, в этой группе никаких не будет, все друг друга знают, сыграли уже по разу как минимум все. И все понимают силу соперника. Но, отталкиваясь от первой игры, наверное, легкая недосказанность у команды есть. Потому что, в принципе, с Румынией играли неплохо, наверное, заслуживали больше, чем поражение.

Отметим, первый матч наши футболисты проведут в четверг, 12 октября, против сборной Румынии. Дуэль пройдет на нейтральном стадионе в Венгрии. А 15 октября земляки сыграют против лидеров группы I – команды Швейцарии.