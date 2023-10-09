Белорусская U-15 проиграла сборной России на турнире развития УЕФА

Юрий Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-15):

Конечно, россияне покрепче. Видно, что они такие ребята отборные, так скажем. У нас только становление коллектива. И в этом компоненте мы пока проигрываем. Это дело времени. По техническим оснащениям мы не хуже россиян. Команда очень хорошо наша выглядит, вопрос только времени, чтобы ребята окрепли, и они будет показывать хороший футбол. Они на поле отдаются до последнего. Сколько есть возможностей, сил, умений для вас как для тренеров, для них как футболистов. Они будут видеть, куда стремиться, к чему стремиться, какой их уровень, чтобы они понимали, что просто так в футболе ничего не будет – без каких-то усилий ничего не получится. Поэтому я думаю, что они поразмыслят, мы поразмыслим. И с новыми силами будем уже к следующим сборам готовиться.