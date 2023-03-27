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Белорусские хоккеисты отличились в очередных матчах регулярного чемпионата АХЛ

27 марта 2023 20:27
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Прошли очередные матчи регулярного чемпионата АХЛ с участием белорусских хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские хоккеисты отличились в очередных матчах регулярного чемпионата АХЛ-1

«Калгари» Ильи Соловьева дома одолел «Сан-Диего» со счетом 3:2. У победителей голевой передачей отметился наш игрок. Белорусский защитник один раз бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности «+1». «Сиракьюз» на домашнем льду крупно обыграли «Ютику» – 6:1. Белорусский нападающий хозяев Илья Усов заработал показатель полезности «+2».  

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# Хоккей # Илья Соловьев # Илья Усов # Фотофакт

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