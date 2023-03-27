Белорусские хоккеисты отличились в очередных матчах регулярного чемпионата АХЛ

Прошли очередные матчи регулярного чемпионата АХЛ с участием белорусских хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» Ильи Соловьева дома одолел «Сан-Диего» со счетом 3:2. У победителей голевой передачей отметился наш игрок. Белорусский защитник один раз бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности «+1». «Сиракьюз» на домашнем льду крупно обыграли «Ютику» – 6:1. Белорусский нападающий хозяев Илья Усов заработал показатель полезности «+2».