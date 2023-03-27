«Минск» обыграл «Астану» в заключительном матче сезона Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Минск» на победной ноте завершил очередной сезон в Единой лиге ВТБ. В воскресенье, 26 марта, дома была обыграна «Астана» – 84:69, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая половина поединка осталась за оппонентами. Они вели со счетом 48:37. Однако уже в третьей четверти наши парни ощутимо прибавили и в пять раз перебросали соперников. В итоге они начали заключительный отрезок матча в качестве лидеров. И при поддержке болельщиков смогли удержать победу.

Самым результативным игроком в составе минчан стал американец Дакуан Брейси, в его активе 22 балла. Для минчан эта виктория стала третьей в сезоне. 24 ноября был обыгран «Енисей», а 12 марта – «Автодор». В турнирной таблице группы Б «Минск» занял последнее, шестое место.