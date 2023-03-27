Прямой эфир

Соболенко о предстоящем матче с Крейчиковой: «Я должна бороться за каждый мяч, очень жду этого»

27 марта 2023 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала престижного турнира категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко о предстоящем матче с Крейчиковой: «Я должна бороться за каждый мяч, очень жду этого»-1

В матче третьего круга белоруска разгромила представительницу Чехии Марию Боузкову – 6:1, 6:2. Отметим, Арина отдала своей сопернице лишь три гейма. За выход в 1/4 финала Соболенко сразится с еще одной чешкой Барборой Крейчиковой, которая, к слову, выбила из борьбы нашу Александру Саснович.

Соболенко о предстоящем матче с Крейчиковой: «Я должна бороться за каждый мяч, очень жду этого»-4

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Я довольна собой. Я хорошо справилась. Большое спасибо за поддержку. Мне очень нравится играть здесь. Я хочу продолжать. Хочу, чтобы болельщики наслаждались моей игрой. Рассчитываю пройти так далеко, как смогу. Барбора Крейчикова отличная теннисистка. Мы сыграли много хороших матчей друг против друга. Это будет интересная встреча. Мне нужно показать свою лучшую игру. Я должна бороться за каждый мяч. Очень жду этого матча.

Соболенко о предстоящем матче с Крейчиковой: «Я должна бороться за каждый мяч, очень жду этого»-7

Напомним, Крейчикова – не самая удобная соперница для Соболенко. В этом сезоне оппонентки встречались дважды, в их противостояниях сохранен паритет – 1:1.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Барбора Крейчикова # Арина Соболенко # Мария Боузкова # Александра Саснович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск» обыграл «Астану» в заключительном матче сезона Единой лиги ВТБ
27 марта 2023 14:05

«Минск» обыграл «Астану» в заключительном матче сезона Единой лиги ВТБ

В Ханты-Мансийске стартовал открытый чемпионат России по биатлону
27 марта 2023 13:56

В Ханты-Мансийске стартовал открытый чемпионат России по биатлону

В Москве завершился международный турнир по самбо. Результаты белорусов
27 марта 2023 13:55

В Москве завершился международный турнир по самбо. Результаты белорусов