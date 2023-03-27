Соболенко о предстоящем матче с Крейчиковой: «Я должна бороться за каждый мяч, очень жду этого»

В матче третьего круга белоруска разгромила представительницу Чехии Марию Боузкову – 6:1, 6:2. Отметим, Арина отдала своей сопернице лишь три гейма. За выход в 1/4 финала Соболенко сразится с еще одной чешкой Барборой Крейчиковой, которая, к слову, выбила из борьбы нашу Александру Саснович.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Я довольна собой. Я хорошо справилась. Большое спасибо за поддержку. Мне очень нравится играть здесь. Я хочу продолжать. Хочу, чтобы болельщики наслаждались моей игрой. Рассчитываю пройти так далеко, как смогу. Барбора Крейчикова отличная теннисистка. Мы сыграли много хороших матчей друг против друга. Это будет интересная встреча. Мне нужно показать свою лучшую игру. Я должна бороться за каждый мяч. Очень жду этого матча.