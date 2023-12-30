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Белорусские хоккеисты были на заметных ролях в заокеанских лигах

30 декабря 2023 12:11
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Илья Соловьев заработал очередной балл в АХЛ. А его клуб «Калгари» крупно обыграл «Абботсфорд» – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский защитник в этой встрече отметился результативной передачей. Кроме того, он нанес один бросок по воротам и закончил матч с показателем полезности «+1». Всего в активе Соловьева 6 баллов в 21 встрече.

Белорусские хоккеисты были на заметных ролях в заокеанских лигах-1

Егор Сидоров набирает очки в восьмом матче подряд Западной хоккейной лиги. На счету форварда «Саскатуна» очередной ассист. Правда, его клуб в гостях уступил «Брэндон Уит Кингз» – 2:3. Всего Егор заработал 48 баллов в 33 матчах.

Белорусские хоккеисты были на заметных ролях в заокеанских лигах-4

А вот Алексей Протас прервал свою результативную серию в НХЛ. «Вашингтон» за который он играет, уступил «Айлендерс» – 1:5. Алексей провел на площадке 20 минут, исполнил два броска по воротам, но завершил матч с «-1» в графе полезности. Всего у Алексея 17 баллов в 31 игре.

# Хоккей

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