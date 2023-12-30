Белорусские хоккеисты были на заметных ролях в заокеанских лигах

Илья Соловьев заработал очередной балл в АХЛ. А его клуб «Калгари» крупно обыграл «Абботсфорд» – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский защитник в этой встрече отметился результативной передачей. Кроме того, он нанес один бросок по воротам и закончил матч с показателем полезности «+1». Всего в активе Соловьева 6 баллов в 21 встрече.

Егор Сидоров набирает очки в восьмом матче подряд Западной хоккейной лиги. На счету форварда «Саскатуна» очередной ассист. Правда, его клуб в гостях уступил «Брэндон Уит Кингз» – 2:3. Всего Егор заработал 48 баллов в 33 матчах.