Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. В матче третьего круга белоруска нанесла поражение канадке Лейле Фернандес – 6:3, 7:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это был всего лишь второй поединок этих теннисисток. В первом матче 4 года назад Лейла во втором круге выиграла у Соболенко и вынудила белоруску покинуть турнир. Сейчас Арина взяла реванш.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Это был действительно интересный матч. Четыре года назад у нас тоже была классная битва, но я тогда не победила. Очень хотела сегодня выиграть и поэтому счастлива. Лейла – отличный игрок, отличный соперник. Сколько бы ни побеждал здесь, хочется возвращаться и бороться за трофеи, поэтому я буду бороться за свою мечту.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет испанка Кристина Букша. Еще одна белоруска Виктория Азаренко покидает турнир. В матче 1/16 финала она уступила прошлогодней финалистке американке Джессике Пегула – 1:6, 5:7.