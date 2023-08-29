Чемпионат Беларуси по троеборью стартовал в Ратомке. В первый день соревнований участники выступали в манежной езде
Новости Беларуси. В Ратомке жаркая пора, конный спорт представляет на выбор болельщикам всевозможные турниры. На этой неделе стартовали чемпионат Беларуси по троеборью и республиканские соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юлия Силипицкая узнавала подробности.
В первый соревновательный день в троеборье классические участники выступают в манежной езде. Здесь самое главное – не набрать много штрафных очков.
Начали состязание сильнейшие. Это класс четырех звезд. Здесь соревновались мастера спорта международного класса, а также мастера. Это олимпийская программа. Александр Фоминов выступал сразу на трех лошадях и возглавил промежуточный протокол на своем олимпийце Мартине.
Александр Фоминов, спортсмен национальной команды Беларуси по конному троеборью:
Радует в этом чемпионате, что у меня есть три лошади, на которых я сейчас выступаю в самой сложной программе – четырех звезд. Молодежь составляет довольно интересную, серьезную конкуренцию, появляются спортивные пары, с которыми довольно-таки сложно соревноваться. Но это спорт.
На нынешнем турнире манежная езда значится в программе двух первых дней. В четверг, 31 августа, состоится кросс, маршрут которого будет новым даже для специалистов. Ну а в пятницу финал конкура. В турнире принимают участие 80 пар со всей страны. Данный старт станет определяющим для спортсменов в формировании национальной команды, а также рейтинга.
Во вторник, 5 сентября, со стальными нервами в легком классе оказались Александр Зеленко и Аксамит. В этом виде программы за награды боролись 27 дуэтов.
Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:
В программе «легкий класс» обычно принимают участие молодые всадники или молодые лошади, иногда пары совпадают, но чаще всего это молодые всадники на возрастных лошадях, которые уже более опытные и могут передать опыт всадникам юным, и молодые лошади, как правило, под седлом опытных всадников. Программы по езде облегченные, но очень видны нервы молодых всадников, потому что для некоторых это первый старт.
Состязания одной звезды запланированы на среду, среди соискателей на награды и конь Асбест, он выступает на турнире под № 007. Обычно таким везет.