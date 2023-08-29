Чемпионат Беларуси по троеборью стартовал в Ратомке. В первый день соревнований участники выступали в манежной езде

Новости Беларуси. В Ратомке жаркая пора, конный спорт представляет на выбор болельщикам всевозможные турниры. На этой неделе стартовали чемпионат Беларуси по троеборью и республиканские соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юлия Силипицкая узнавала подробности. В первый соревновательный день в троеборье классические участники выступают в манежной езде. Здесь самое главное – не набрать много штрафных очков.

Начали состязание сильнейшие. Это класс четырех звезд. Здесь соревновались мастера спорта международного класса, а также мастера. Это олимпийская программа. Александр Фоминов выступал сразу на трех лошадях и возглавил промежуточный протокол на своем олимпийце Мартине.

Александр Фоминов, спортсмен национальной команды Беларуси по конному троеборью:

Радует в этом чемпионате, что у меня есть три лошади, на которых я сейчас выступаю в самой сложной программе – четырех звезд. Молодежь составляет довольно интересную, серьезную конкуренцию, появляются спортивные пары, с которыми довольно-таки сложно соревноваться. Но это спорт. На нынешнем турнире манежная езда значится в программе двух первых дней. В четверг, 31 августа, состоится кросс, маршрут которого будет новым даже для специалистов. Ну а в пятницу финал конкура. В турнире принимают участие 80 пар со всей страны. Данный старт станет определяющим для спортсменов в формировании национальной команды, а также рейтинга.

Во вторник, 5 сентября, со стальными нервами в легком классе оказались Александр Зеленко и Аксамит. В этом виде программы за награды боролись 27 дуэтов.

Анастасия Пойто, директор Белорусской федерации конного спорта:

В программе «легкий класс» обычно принимают участие молодые всадники или молодые лошади, иногда пары совпадают, но чаще всего это молодые всадники на возрастных лошадях, которые уже более опытные и могут передать опыт всадникам юным, и молодые лошади, как правило, под седлом опытных всадников. Программы по езде облегченные, но очень видны нервы молодых всадников, потому что для некоторых это первый старт.