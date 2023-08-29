Арина Соболенко начнёт выступление на US Open 30 августа

В Нью-Йорке продолжаются матчи первого круга открытого чемпионата США по теннису. Свои поединки успели провести и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Нью-Йорке продолжаются матчи первого круга открытого чемпионата США по теннису. Свои поединки успели провести и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктории Азаренко удалось выйти во второй раунд, разгромив француженку Фиону Ферро – 6:1, 6:2. Отметим, Виктория в 15-й раз в своей карьере прошла стартовый круг на Us Open. А вот Илья Ивашко и Александра Саснович свои ракетки уже зачехлили. Ивашко в упорном пятисетовике уступил Хуану Мануэлю Черундоло. Хотя по ходу матча белорус лидировал с преимуществом в две партии. Саснович без шансов проиграла более рейтинговой Магде Линетт из Польши – 3:6, 1:6. Арина Соболенко стартует на турнире в среду, 30 августа, рано утром. Ей предстоит дуэль с 112-й в мировом рейтинге Мариной Заневской из Бельгии. Ранее девушки не встречались.
А тем временем в мужском туре после US Open уже точно сменится лидер. Благодаря своей победе в первом раунде Новак Джокович вернул себе первую строчку. Таким образом, у серба будут рекордные 390 недель на вершине рейтинга.