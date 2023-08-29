Арина Соболенко начнёт выступление на US Open 30 августа

Виктории Азаренко удалось выйти во второй раунд, разгромив француженку Фиону Ферро – 6:1, 6:2. Отметим, Виктория в 15-й раз в своей карьере прошла стартовый круг на Us Open. А вот Илья Ивашко и Александра Саснович свои ракетки уже зачехлили. Ивашко в упорном пятисетовике уступил Хуану Мануэлю Черундоло. Хотя по ходу матча белорус лидировал с преимуществом в две партии. Саснович без шансов проиграла более рейтинговой Магде Линетт из Польши – 3:6, 1:6. Арина Соболенко стартует на турнире в среду, 30 августа, рано утром. Ей предстоит дуэль с 112-й в мировом рейтинге Мариной Заневской из Бельгии. Ранее девушки не встречались.