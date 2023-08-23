Солигорский «Шахтёр» обыграл «Югру» из Сургута на волейбольном мемориале Платонова

В соревнованиях принимают участие семь российских команд и одна белорусская. Дружины разбиты на две группы. Сначала коллективы сыграют по однокруговой системе в группах, затем по две лучшие команды выходят в полуфиналы. Победители и призеры турнира определятся в матчах плей-офф. Солигорский «Шахтер» был определен в группу «Б». Первым соперником «горняков» стала команда «Югра» из Сургута. Дружина Виктора Бекши одержала победу – 3:0. Счет по партиям 25:20, 25:16, 25:18. В четверг, 24 августа, «Шахтер» сыграет с «Уралом» из Уфы.