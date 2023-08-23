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Солигорский «Шахтёр» обыграл «Югру» из Сургута на волейбольном мемориале Платонова

23 августа 2023 18:51
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Волейболисты солигорского «Шахтера» сегодня, 23 августа, стартовали на традиционном международном турнире – мемориал Павла Платонова, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Югру» из Сургута на волейбольном мемориале Платонова-1

В соревнованиях принимают участие семь российских команд и одна белорусская. Дружины разбиты на две группы. Сначала коллективы сыграют по однокруговой системе в группах, затем по две лучшие команды выходят в полуфиналы. Победители и призеры турнира определятся в матчах плей-офф. Солигорский «Шахтер» был определен в группу «Б». Первым соперником «горняков» стала команда «Югра» из Сургута. Дружина Виктора Бекши одержала победу – 3:0. Счет по партиям 25:20, 25:16, 25:18. В четверг, 24 августа, «Шахтер» сыграет с «Уралом» из Уфы.

# Волейбол # Фотофакт

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